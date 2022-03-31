Щербакова заявила о намерении продолжить спортивную карьеру

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова выступила с заявлением по поводу своей дальнейшей карьеры.
Щербакова заявила о намерении продолжить спортивную карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Liu Lu/VCG

«Я продолжаю кататься, у меня всё такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня», — сказала спортсменка в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Инна Гончаренко заявила, что в этом сезоне среди фигуристок приятно удивила Щербакова.

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