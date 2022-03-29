Гончаренко: в этом сезоне среди фигуристок приятно удивила Щербакова

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления отечественных фигуристок в сезоне-2021/22.

«В этом сезоне приятно удивила Аня Щербакова, которая в очередной раз показала свою стойкость, способность собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты и становиться олимпийской чемпионкой», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она также отдельно выделила Елизавету Туктамышеву, которая поразила своими прокатами на Кубке Первого канала. По мнению Гончаренко, фигуристка весь сезон была примером для молодых спортсменок.

Щербакова в нынешнем сезоне выиграла два этапа Гран-при, бронзовую медаль чемпионата России и серебряную — чемпионата Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигуристка победила в личном турнире, безупречно исполнив короткую и произвольную программы.

Ранее Гербольдт посоветовала Щербаковой завершить карьеру победителем и уйти на пике.