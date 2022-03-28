Гербольдт посоветовала Щербаковой завершить карьеру победителем и уйти на пике

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.

«Я думаю, что лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU. У Щербаковой есть все титулы, она умная, успешная девушка, её жизнь будет наполнена яркими красками. Лучше уйти из него на пике своего успеха», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Роднина прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.