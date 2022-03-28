Роднина — о словах Щербаковой: они все в этом возрасте завершают карьеру

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.
Роднина — о словах Щербаковой: они все в этом возрасте завершают карьеру
  • AP
  • © Martin Meissner

«Какой сюрприз? Они все в этом возрасте завершают карьеру. Но я эту девочку знаю только по выступлениям на соревнованиях. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

27 марта во время пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Она трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Жулин отреагировал на заявление Щербаковой о возможном завершении карьеры.

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