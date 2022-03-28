Жулин отреагировал на заявление Щербаковой о возможном завершении карьеры

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин оценил слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры по окончании сезона-2021/22.

«Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется. Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что», — цитирует Жулина «Чемпионат».

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

После выступления в произвольной программе Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.

Ранее Ягудин высказался о возможном завершении карьеры Щербаковой.