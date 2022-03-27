Ягудин высказался о возможном завершении карьеры Щербаковой

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова золотой призёрки Игр в Пекине Анны Щербаковой.

«Понятия не имею, серьёзно ли Щербакова задумывается о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной — по этой причине Щербакова и победила», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

По его мнению, любое завершение карьеры представляет потерю для спорта, а Щербакова ещё и является гениальной личностью. Он отметил, что Анна добилась вершины, несмотря на множество трудностей на пути к медалям. Кроме того, эксперт отметил качество её выступления и на Кубке Первого канала, где она выиграла произвольную программу, набрав 176,12 балла.

«Как истинный капитан, привела команду «Красной машины» к победе. На капитане был дополнительный груз: Щербакова с высоко поднятой головой пошла и доказала, что она по праву носит звание олимпийской чемпионки, и сделала всё, чтобы её команда победила», — добавил Ягудин.

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

После выступления в произвольной программе Щербакова не исключила, что может завершить карьеру после завершения этого сезона.

Ранее сообщалось, что Щербакова отказалась отвечать на вопрос об отношениях с Трусовой.