Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в произвольном танце на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в произвольном танце на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.
Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в произвольном танце на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Спорстмены, представляющие на турнире команду «Красная машина», получили от судей 137,84 балла. Этот результат оказался выше, чем мировой рекорд французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (137,09). Однако в официальный зачёт ISU рекорд не сможет пойти, так как все результаты фиксируются только на официальных стартах.

Выступающие за команду «Время первых» Александра Степанова и Иван Букин набрали 133,24 балла.

Таким образом, счёт между командами «Красная машина» и «Время первых» стал 81:81.

Ранее победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова назвала фееричными прокаты коротких программ пар на Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить