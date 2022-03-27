Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в произвольном танце на Кубке Первого канала

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в произвольном танце на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Спорстмены, представляющие на турнире команду «Красная машина», получили от судей 137,84 балла. Этот результат оказался выше, чем мировой рекорд французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (137,09). Однако в официальный зачёт ISU рекорд не сможет пойти, так как все результаты фиксируются только на официальных стартах.

Выступающие за команду «Время первых» Александра Степанова и Иван Букин набрали 133,24 балла.

Таким образом, счёт между командами «Красная машина» и «Время первых» стал 81:81.

Ранее победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова назвала фееричными прокаты коротких программ пар на Кубке Первого канала.