Попова назвала фееричными прокаты коротких программ пар на Кубке Первого канала

Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова считает, что российские фигуристы на высшем уровне исполнили прокаты коротких программ в парном катании на Кубке Первого канала в Саранске.

«Выступления наших пар вчера — просто феерия, все показали высочайший уровень и получили соответствующие баллы», — цитирует ТАСС хореографа.

По её мнению, не стоит обесценивать результаты чемпионата мира 2022 года во французском Монпелье, на который не были допущены российские фигуристы.

«Это неправильно — соревнования прошли здесь и сейчас, и в этой борьбе они были лучшими», — сказала Попова.

Серебряные призеры Олимпиады в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов из команды «Красная машина» одержали победу в соревнованиях спортивных пар в короткой программе. Второе место заняли Анастасия и Мишина и Александр Галлямов из команды «Время первых», третьими финишировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из «Красной машины».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что аплодирует Валиевой стоя после её выступления на Кубке Первого канала.