Губерниев: аплодирую Валиевой стоя после её выступления на Кубке Первого канала

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Я восхищаюсь Камилой! Она собрала мастерство и волю в кулак и отлично прокаталась сегодня», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, любому атлету было бы сложно найти в себе мотивацию выступать после таких тяжёлых испытаний на Олимпиаде, но Камила показала себя настоящей героиней и сильнейшей спортсменкой.

«Иметь такую силу воли — дорогого стоит. Сегодня она выглядела просто шикарно! Аплодирую Валиевой стоя, она заслуживает самых громких и тёплых слов в свой адрес», — добавил Губерниев.

Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала, получив от судей 83,63 балла за своё выступление.

Напомним, что во время Игр-2022 в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Тем не менее Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире, где она заняла четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что гордится выступившими на Кубке Первого канала фигуристами.