Тарасова заявила, что гордится выступившими на Кубке Первого канала фигуристами 

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления российских спортсменов на Кубке Первого канала.

«Мне очень понравился первый день Кубка Первого канала. Все ребята прокатались практически без помарок, было приятно за ними наблюдать. Сегодняшние выступления еще раз показали, какие у нас замечательные фигуристы. Я горжусь ими!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По итогам выступлений фигуристов в короткой программы вперёд вышла команда Марка Кондратюка «Время первых» — 72:71. Капитаном второй команды «Красная машина» является Анна Щербакова.

Ранее Камила Валиева рассказала, чего ей не хватило на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить