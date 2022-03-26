Тарасова заявила, что гордится выступившими на Кубке Первого канала фигуристами 

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления российских спортсменов на Кубке Первого канала.

«Мне очень понравился первый день Кубка Первого канала. Все ребята прокатались практически без помарок, было приятно за ними наблюдать. Сегодняшние выступления еще раз показали, какие у нас замечательные фигуристы. Я горжусь ими!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По итогам выступлений фигуристов в короткой программы вперёд вышла команда Марка Кондратюка «Время первых» — 72:71. Капитаном второй команды «Красная машина» является Анна Щербакова.

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