Валиева рассказала, чего ей не хватило на Олимпийских играх в Пекине
- РИА Новости
«Это просто невероятное ощущение, эмоции — кататься при своих зрителях. Ты сразу наслаждаешься программой, даришь наслаждение людям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх в Пекине. Большое спасибо, что вы пришли сюда и выделили время на это», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на Играх в Пекине Валиева завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях, а в индивидуальном турнире стала четвёртой.
Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала.