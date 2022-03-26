Валиева рассказала, чего ей не хватило на Олимпийских играх в Пекине

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Олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске.
Валиева рассказала, чего ей не хватило на Олимпийских играх в Пекине
  • РИА Новости

«Это просто невероятное ощущение, эмоции — кататься при своих зрителях. Ты сразу наслаждаешься программой, даришь наслаждение людям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх в Пекине. Большое спасибо, что вы пришли сюда и выделили время на это», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Играх в Пекине Валиева завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях, а в индивидуальном турнире стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала.

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