Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала
- РИА Новости
Спортсменка, представляющая команду «Время первых», получила по итогам своего проката от судей 83,63 балла.
Второе место заняла Анна Щербакова из команды «Красная машина» (82,90), а тройку замкнула Елизавета Туктамышева из «Времени первых» (81,63).
По итогам всех коротких программ команда «Время первых» вышла вперёд — 72:71.
Капитаном «Красной машины» является Анна Щербакова, а «Времени первых» — Марк Кондратюк.
Ранее сообщалось, что Туктамышева представила новую короткую программу на Кубке Первого канала.