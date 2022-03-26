Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске.
Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Спортсменка, представляющая команду «Время первых», получила по итогам своего проката от судей 83,63 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова из команды «Красная машина» (82,90), а тройку замкнула Елизавета Туктамышева из «Времени первых» (81,63).

По итогам всех коротких программ команда «Время первых» вышла вперёд — 72:71.

Капитаном «Красной машины» является Анна Щербакова, а «Времени первых» — Марк Кондратюк.

Ранее сообщалось, что Туктамышева представила новую короткую программу на Кубке Первого канала.

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