Авербух оценил решение Щербаковой продолжить спортивную карьеру

Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, отреагировал на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«Пожелаю Ане искать себя и реализовывать те задачи, которые она ставит перед собой. Щербакова юная и талантливая, конечно, у неё есть силы на всё. И на продолжение карьеры, и на новые свершения», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Щербакова заявила, что продолжит спортивную карьеру.