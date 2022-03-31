Авербух оценил решение Щербаковой продолжить спортивную карьеру

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, отреагировал на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.
Авербух оценил решение Щербаковой продолжить спортивную карьеру
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пожелаю Ане искать себя и реализовывать те задачи, которые она ставит перед собой. Щербакова юная и талантливая, конечно, у неё есть силы на всё. И на продолжение карьеры, и на новые свершения», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Щербакова заявила, что продолжит спортивную карьеру.

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