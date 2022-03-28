«Будет права в любом случае»: как в России отреагировали на возможное завершение карьеры Щербаковой

Фигуристка Анна Щербакова не исключила, что текущая ситуация с отстранением российских спортсменов от международных соревнований может повлиять на её решение о завершении карьеры. Об этом она заявила по окончании Кубка Первого канала. В России такую перспективу встретили с пониманием, но и с оттенком грусти. Так, Татьяна Тарасова призналась, что поддержит любое решение олимпийской чемпионки. Илья Авербух предложил ей сделать перерыв, а затем вернуться в спорт с новыми силами. В свою очередь, Александр Жулин предположил, что фигуристка высказалась на эмоциях и на основании этого заявления не стоит делать далеко идущих выводов.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова задумалась о завершении карьеры. После окончания Кубка Первого канала по фигурному катанию спортсменка призналась, что не уверена, вернётся ли к тренировкам после заслуженного отдыха в наступившем межсезонье.

Во многом эти слова были ожидаемы. К 18 годам Щербакова уже стала обладательницей двух самых высоких титулов в спорте. Она чемпионка мира и победительница Олимпиады. Достигнув вершин, сложно сохранять мотивацию на самом высоком уровне, тем более что российский спорт за последний месяц оказался практически в полной изоляции. Об этом сказала и сама фигуристка, назвав происходящее сумбуром и подчеркнув, что дальнейшее развитие событий окажет непосредственное влияние на её будущее решение.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова, комментируя сомнения Щербаковой, рассказала РИА Новости, что спортсменка с ней не советовалась и окончательный выбор в любой случае останется за ней самой, что бы ни говорили окружающие.

«Аня у меня ничего не спрашивала. Она закончила сезон и теперь думает, стоит ли ей оставаться. Это её право, каждый сам ищет мотивацию вместе со своим тренером. Поэтому никаких рекомендаций я ей дать не могу. Как Аня посчитает нужным, так она и сделает. И будет абсолютно права в любом случае. Никто лучше неё это решение не примет», — сказала Тарасова.

В свою очередь, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что любое завершение карьеры — это потеря для спорта в большей или меньшей степени. По его мнению, Щербакова — гениальная личность, которая доказала свою состоятельность в фигурном катании.

Также по теме Непобедимые: как Щербакова принесла России третье олимпийское золото подряд в женском одиночном катании Соревнования в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине завершились чересчур драматично. Анна Щербакова одержала...

«Ей было очень тяжело на чемпионате России, плюс-минус тяжело вкатывалась в чемпионат Европы. Но она всё равно выстояла и всё сделала. Всё равно выиграла Олимпиаду, когда у неё буквально за неделю сломались ботинки. Щербакова — человек, которым можно восхищаться, восторгаться её способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Всё это очень дорогого стоит», — сказал бывший фигурист.

Александр Жулин высказал мнение, что Щербакова сделала своё заявление на эмоциях. По его словам, на всех спортсменов оказывает воздействие напряжённая обстановка и неопределённость относительно международных соревнований. Поэтому тренер призвал не делать далеко идущих выводов.

«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего не понятно. Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется», — цитирует его «Чемпионат».

Коллега Жулина по тренерскому цеху Людмила Великова, напротив, считает, что слова Щербаковой были обдуманными.

«В фигурном катании Аня всего достигла. Что ей дальше делать? Неизвестно, когда нам вновь разрешат выступать на международных соревнованиях. Наверное, я бы тоже так поступила. В жизни есть миллион интересных вещей, может быть, у неё профессия другая будет. Она девочка умная, разберётся, что и как ей делать дальше. Не думаю, что это просто эмоции», — сказала Великова порталу «РБ Спорт».

Даже если отбросить проблему изоляции российского спорта, остаётся вопрос возраста спортсменки. Как заметила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, фигуристки «все в этом возрасте завершают карьеру». Если взглянуть на пять последних олимпийских чемпионок до Щербаковой, можно увидеть в основном спортсменок моложе 20 лет. Лишь японка Сидзука Аракава, завоевавшая золото Турина в 24 года, выбивается из общей картины. Алине Загитовой на момент победы было 15, Саре Хьюз — 16, Аделине Сотниковой — 17, Ким Ён А — 19. Из них только кореянка попыталась выиграть второе золото Игр, но успеха не достигла.

Более того, в истории женского фигурного катания всего двум спортсменкам удавалось победить на Играх более одного раза. Норвежка Соня Хени, которая блистала на заре появления катания в олимпийской программе, побеждала в 1928, 1932 и 1936 годах, а немка Катарина Витт завоёвывала золото в 1984-м и 1988-м.

Способна ли повторить это достижение Щербакова, если останется в спорте?

Если объективно, спортсменке будет достаточно сложно бороться за первые места с новым поколением фигуристок. И конкуренция возрастает с каждым годом. Если в прошлом олимпийском цикле основным поставщиком звёзд в женском катании была школа Этери Тутберидзе, то на последнем чемпионате страны ярко заявили о себе воспитанницы и других тренеров, в частности Софья Муравьёва, тренирующаяся у Евгения Плющенко, и подопечная Сергея Давыдова Софья Самоделкина. В «Хрустальном» — Аделия Петросян.

Нельзя сбрасывать со счетов и Камилу Валиеву, хотя пока идёт расследование допинг-случая с участием спортсменки, в продолжении её карьеры нельзя быть уверенным на 100%. Кроме того, у Плющенко подрастает Вероника Жилина, а у Тутберидзе — Софья Акатьева. Словом, недостатка в мотивированных и голодных до побед соперницах у Щербаковой однозначно не будет. Поэтому вопрос заключается в том, готова ли Анна и дальше выкладываться на максимум на тренировках и не только поддерживать нынешний уровень, но и наращивать количество четверных, осваивать тройной аксель, чтобы сохранять конкурентоспособность.

По мнению олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова, сила и характер спортсмена заключаются в том числе в умении находить мотивацию в условиях возрастающей конкуренции.

«Мне и как специалисту, и как зрителю всегда интересно наблюдать за развитием карьеры. За тем, как спортсмен развивается, как он борется со сложностями, как восхищает всех. За его взлётами и падениями. Поэтому для меня какая-то коротенькая история — как не до конца прочитанная книга. Сейчас принято говорить, что молодые наступают на пятки. Но так было всегда. Хочется сказать: ребята, вы же спортсмены, вы должны находить в себе мотивацию! Показывать свой характер, трудолюбие. В этом и есть спорт», — сказал собеседник RT.

Хореограф и постановщик Илья Авербух, в свою очередь, предложил Щербаковой не рубить с плеча, а сделать перерыв, ведь за несколько лет выступлений на высочайшем уровне, естественно, накопилась усталость.

«Думаю, это её осознанное решение. Щербакова уже несколько лет сражается с разными травмами и напастями. Может быть, ей имеет смысл сделать передышку на какое-то время из-за усталости. Но я уверен, если она решит завершить карьеру, то возвращение будет возможно. В любом случае мы её поддержим», — подчеркнул призёр Олимпийских игр 2002 года.