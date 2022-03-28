Тарасова — о возможном завершении карьеры Щербаковой: она примет верное решение

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры по окончании сезона-2021/22.

«Умная девочка. Она всегда была умной. Не хочу ей ничего советовать. Уверена, она примет верное решение», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

После выступления в произвольной программе Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.

Ранее Жулин отреагировал на заявление Щербаковой о возможном завершении карьеры.