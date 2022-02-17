Непобедимые: как Щербакова принесла России третье олимпийское золото подряд в женском одиночном катании

| Владимир Зайвый

Соревнования в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине завершились чересчур драматично. Анна Щербакова одержала красивую победу, безупречно исполнив произвольную программу. Александра Трусова заняла второе место, став первой фигуристкой в истории, сделавшей пять четверных прыжков. А Камила Валиева дважды упала во время проката и осталась без медали, уступив японке Каори Сакамото.

Утренняя раскатка российских фигуристок в день произвольной программы вселяла одновременно и надежду, и некоторую неуверенность. Лучше всех на тренировке выглядела Анна Щербакова — она чисто выполнила прогон в новых коньках, показав при этом четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Чемпионка мира почувствовала уверенность и на соревнования заявила два таких квада.

Без падений обошлась и Александра Трусова, но она свою программу слегка облегчила: заходов на прыжки было меньше обычного, а четверными из них были только тулуп и лутц. При этом разминала она и флип, и сальхов, а свой контент сделала максимально боевым — в очередной раз фигуристка заявила пять квадов.

Хуже всего прошла тренировка у лидера короткой программы Камилы Валиевой. Она упала на четверном тулупе и не показала риттбергер. Но всё-таки три элемента ультра-си она сделала, а этого уже могло быть достаточно, чтобы остаться лидером. В контенте Валиевой не было никаких изменений — 15-летняя фигуристка запланировала привычный для себя набор прыжков, с которым могла штурмовать мировой рекорд, пусть и было заранее объявлено, что официальным он признаваться не будет.

К тому моменту, как начала кататься группа из шести сильнейших участниц, лидером соревнований была Алиса Лю. Когда-то ей пророчили борьбу с Валиевой за олимпийское золото, так как американка тоже с юного возраста разучивала элементы ультра-си. Но в Пекине таких высоких целей у 16-летней спортсменки не было. Ей хотелось запомниться хотя бы тройным акселем, хотя он уже давно у неё не получался.

Лю начала с него прокат под скрипичный концерт Чайковского и сильно недокрутила прыжок. Судьям он так не понравился, что элемент получил ничтожно малую оценку. Но остальная часть программы была вполне качественной, и в сумме Лю заработала 208,95 балла — в этом сезоне это её второй результат.

Погоней за тройным акселем увлеклись и другие фигуристки. Открывавшая последнюю разминку Ю Ён тоже сделала ставку на этот элемент, хотя уже давно не исполняла его стабильно. Попытка на олимпийском льду тоже не была зачтена в полной мере из-за недокрута, но прыжок хотя бы не приравняли к двойному, так что Ю Ён вышла вперёд с оценкой 213,09 балла и гарантировала себе место в первой шестёрке.

А вот Вакаба Хигути наконец-то порадовала судей. К её попытке трикселя не было абсолютно никаких вопросов. Можно было бы осторожно говорить о том, что это заявка на медаль, но затем японка обидно упала с каскада тройной лутц — тройной тулуп. Прекрасно собранная и просто красивая программа помогла ей обойти Ю Ён менее чем на полтора балла, но о подиуме можно было забыть.

Особенно после того, что сотворила Александра Трусова. Она наконец-то сбросила с себя тяжелейший груз, который сама на себя взвалила ещё в начале сезона, — сделала пять четверных прыжков. Флип был идеальным, сальхов — на высоком уровне, тулуп — со степ-аутом, но приземлённый, без больших сбавок.

Такое сумасшедшее начало могло кому угодно вскружить голову, но Трусова была хладнокровна. Пока она переводила дух на хореографических элементах, к ней всё-таки пришло понимание, что если и выполнять два последних четверных лутца, то хотя бы без каскадов. Фигуристка потеряла несколько баллов, но добилась того, чего, видимо, желала даже больше олимпийского золота. Она набрала 177,13 балла и вышла на первое место с итоговым результатом 251,73 балла.

Выступление японки Каори Сакамото не стояло и рядом по своей сложности — даже каскад с двумя тройными прыжками был всего один. Но то, как уверенно она исполнила всю программу, дало судьям повод прибавить ей компонентов и закрыть глаза на любую техническую помарку. По сравнению с командным турниром её оценка за произвольную программу выросла на пять баллов, а в сумме она получила 233,13. Это была хорошая заявка от Сакамото на серебро или бронзу.

Золото же точно оказывалось в руках российской фигуристки, но пока было непонятно, какой именно. Тот факт, что Трусова недобрала баллов и в короткой программе, и в произвольной, дарил шанс Анне Щербаковой. Абсолютно безупречное выступление с исполнением всего запланированного контента — только это могло помочь чемпионке мира получить ещё более престижный титул.

Речь шла далеко не только о четверных флипах, с которыми Щербакова на удивление легко справилась. Выглядеть фальшиво не могли не только прыжки, но даже самое отточенное вращение под звучащий в конце программы «Реквием». На выручку фигуристке пришёл несгибаемый характер, уже спасавший её по ходу этого сезона, когда вообще не было понятно, достойна ли Щербакова поездки в Пекин. Она уступила Трусовой в произвольной программе, но по общей оценке обошла королеву четверных прыжков — с оценкой 255,95 балла Анна вышла на первое место.

Как жаль, что такой же стальной стержень Камилы Валиевой сломался под напором всего того безумия, что творилось вокруг чемпионки Европы последние десять дней. По первым движениям на льду были видны скованность и отрешённость от всего, что её окружало. Она сделала четверной сальхов и привела зрителей в восторг, но это нисколько не воодушевило.

Дальше Валиева оступилась на тройном акселе и упала с тройного сальхова, который не должна была вообще делать в каскаде с четверным тулупом. Этот элемент получил ужасно низкую оценку, совершенно не соответствовавшую её уровню катания. Уже тогда речь о золоте или серебре для 15-летней фигуристки больше не шла — оставалось отстоять хотя бы бронзу.

Но ещё одно падение с четверного тулупа сделало все старания тщетными. Валиевой оставалось только махнуть от досады рукой и пустить слезу, когда «Болеро» закончилось и мечта разбилась о суровые пекинские реалии. Она проиграла почти девять баллов Сакамото и стала четвёртой. Была бы Валиева способна взять золото или другую медаль, не окажись она в центре ужасного допингового скандала, теперь навсегда останется загадкой.