Тарасова назвала ситуацию с Валиевой на ОИ болью всего фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги турнира фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

«Камилу жалко, это совершенно невозможно. Девочку просто убили, сломали, сволочи. Это настоящая боль всего фигурного катания. Безусловно, рада за Аню Щербакову, она молодец, чемпионка, феноменальная! Сашка Трусова — умница, великолепная девочка», — приводит слова Тарасовой Sport24.

15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее сообщалось, что Валиева не стала общаться с прессой после проката произвольной программы на ОИ в Пекине.