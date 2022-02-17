Бестемьянова: мне жаль, что Валиева не сумела противостоять травле

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление отечественных фигуристок в произвольной программе на Играх-2022 в Пекине.

«Поздравляю Анну Щербакову и Сашу Трусову с фантастическими прокатами. И я жутко расстроена из-за выступления Камилы Валиевой. Сломали девочку. Просто уму непостижимо, что творилось в эти дни. Мне очень жаль, что она не смогла противостоять этой травле. А остальных девочек поздравляю. Они молодцы!» — сказала Бестемьянова в беседе с RT.

Золото Олимпийских игр в женском одиночном катании завоевала россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Александра Трусова получила серебряную медаль. Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что Валиева не стала общаться с прессой после проката произвольной программы на ОИ в Пекине.