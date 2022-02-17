Бестемьянова: мне жаль, что Валиева не сумела противостоять травле

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление отечественных фигуристок в произвольной программе на Играх-2022 в Пекине.
Бестемьянова: мне жаль, что Валиева не сумела противостоять травле
  • AP

«Поздравляю Анну Щербакову и Сашу Трусову с фантастическими прокатами. И я жутко расстроена из-за выступления Камилы Валиевой. Сломали девочку. Просто уму непостижимо, что творилось в эти дни. Мне очень жаль, что она не смогла противостоять этой травле. А остальных девочек поздравляю. Они молодцы!» — сказала Бестемьянова в беседе с RT.

Золото Олимпийских игр в женском одиночном катании завоевала россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Александра Трусова получила серебряную медаль. Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что Валиева не стала общаться с прессой после проката произвольной программы на ОИ в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить