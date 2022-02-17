Лайшев назвал выступление российских фигуристок на ОИ огромным успехом

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Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил российских фигуристок с выступлением на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

«Хочу поздравить прежде всего Аню Щербакову и остальных наших девочек. Это огромный успех отечественного фигурного катания. Первое, второе и четвёртое места — такого в истории ещё не было. У Камилы Валиевой всё впереди, ей всего 15 лет. Если бы она одна заняла четвёртое место в СССР — о ней бы писали, говорили, поздравляли с этим. Всё здорово. Конечно, кажется, что её «убили», несвойственное давление оказывали. Это испытываем мы все сейчас: то пандемия коронавируса, то наговоры на нас со всех сторон. Кроме как достойно отвечать через мастерство, ничего не остаётся. Все трудности пройдут обязательно для Камилы и других девочек. Всё будет нормально», — цитирует Лайшева Sport24.

Золотую медаль Олимпиады в Пекине выиграла Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), а японка Каори Сакамото стала бронзовой призёркой (233,13). Камила Валиева заняла по итогам двух программ четвёртое место (224,09).

Ранее Тарасова назвала ситуацию с Валиевой на ОИ болью всего фигурного катания.