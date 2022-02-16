«Без сомнения, считаю её жертвой»: Витт о смелости Валиевой, давлении общественности и допинге в фигурном катании

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Камиле Валиевой пришлось невероятно тяжело во время исполнения короткой программы, но она с ней справилась, даже несмотря на небольшую ошибку. Об этом в интервью RT заявила двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт. По словам немецкой фигуристки, россиянка проявила невероятную смелость, и можно только представить, насколько тяжёлое бремя лежит на её плечах в связи с допинговым скандалом. Прославленная спортсменка полагает, что в столь непростое положение 15-летнюю девушку поставили окружающие её взрослые.

— Несмотря на всё то, с чем Камила Валиева столкнулась в последние несколько дней, она лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц.

— Мне бы не хотелось оказаться на её месте: выходить на лёд, находясь под таким огромным давлением. Она проявила невероятную смелость. Да, совершила небольшую ошибку и всё же… Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для неё выдался непростым, но она справилась.

— Как вы думаете, все эти разбирательства как-то повлияли на её выступление?

— Думаю, происходившее на прошлой неделе сильно ударило бы по любому спортсмену. Ты находишься как бы в своём «пузыре» и пытаешься не концентрироваться ни на чём за его пределами, но Камила знает, какой груз лежит на её плечах. И все остальные фигуристы тоже находятся под давлением. Учитывая это, она справилась просто отлично. Ей пришлось участвовать в соревновании и одновременно иметь дело с проблемой, которая, определённо, никак не должна была её коснуться.

— Насколько сложно очистить свой разум и сосредоточиться на текущей работе, когда вокруг происходят подобные вещи?

— Это очень непросто. Я с большим удовольствием наблюдала за ней во время чемпионата Европы, её программы заслуживают всяческих комплиментов. Камила великолепна — четверные прыжки, тройные аксели и в особенности личное обаяние и грациозность на льду. Но, должна признать, что события прошлой недели в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на неё. И это самое грустное в этой истории. Повторюсь, я, без сомнения, считаю её жертвой. Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась. Сравнивать мой олимпийский опыт с её попросту невозможно.

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— Насколько важное значение во всей этой истории играет возраст фигуристки?

— Мне хотелось бы выдвинуть немного провокационное предложение: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет. Я задалась этим вопросом после Игр-2014 в Сочи, на которых выступала Юлия Липницкая. У неё было невероятно красивое выступление, кажется, под музыку из «Списка Шиндлера». Я очень надеялась увидеть, как она расцветёт через четыре года, но она просто исчезла.

И я задумалась: почему фигуристки вынуждены достигать своего пика или испытывать это давление, чтобы выйти на пик в 15 лет? Почему у них нет возможности сказать: «Знаете, сейчас мне 15 и в 19 я всё ещё буду здесь, и мне всё ещё будет что показать». Мне кажется, из-за того что у вас в России большой резерв талантливых фигуристок и серьёзной конкуренции между ними, очень сложно «расти» в собственном ритме.

— Насколько велико то давление, которое оказывается на современных спортсменов и способны ли они с ним справляться через не могу?

— В целом с давлением сложно справляться, но именно те, кому это удаётся, и становятся чемпионами. С тем временем, когда каталась я, конечно, сравнивать нельзя, хотя некоторое сходство всё же есть. То, через что проходит эта девочка из-за теста на допинг, то политическое давление, которое из-за этого оказывает на неё собственная страна, практически невыносимо. Мне на моей первой Олимпиаде было хотя бы 18 лет, но я всё равно ощущала колоссальное политическое давление, поскольку это были времена холодной войны, и, конечно же, моя страна ждала от меня победы, да и я сама этого хотела, как и мой тренер, который, кстати, был очень жёстким.

Все знают Ютту Мюллер (её ученики завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. — RT). Она была очень напористой, но в то же время была мне потрясающим другом. Скажу так: тогда хотя бы не было соцсетей. Мне кажется, их появление многое изменило. В некотором смысле ты чувствовал себя более защищённым, тебя не мотало во все стороны. А сейчас всё очень быстро приковывает к себе внимание всего мира, намного быстрее, чем 30—40 лет назад. Так что разница определённо есть.

«Без сомнения, считаю её жертвой»: Витт о смелости Валиевой, давлении общественности и допинге в фигурном катании

— Допинг — большая проблема в фигурном катании?

— Прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения всех честных и чистых спортсменов, не должно быть никакой терпимости к использованию допинга в любом виде спорта и в любых дисциплинах. Скажем, в фигурном катании не было выявлено ни одного случая использования запрещённых препаратов на международном уровне, поскольку он никак не помогает сделать четверной прыжок или кататься изящно и красиво. Да, быть может, благодаря допингу на тренировке спортсмен сможет выполнить прыжок не 50 раз, а 100, и это позволит лучше его отработать. Но, по правде говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне никогда не приходила мысль: «Интересно, поможет ли это?»

Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Всего нужно достигать самому, и у всех должны быть равные шансы. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению. Опять же, ей 15 лет, и мы пока что не получили окончательных результатов, но очевидно, что в такое положение поставили окружающие её взрослые. Не могу представить, как она сейчас переживает, в таком юном возрасте это должно быть невыносимо.

— МОК принял решение не проводить церемонию награждения, если Валиева окажется в тройке призёров. Как на это реагировать?

— Это стало большим разочарованием для всех. Мы оказались в роли проигравших — происходящее невыгодно никому. Возьмём, например, командные соревнования. От каждой страны выступали по шесть спортсменов. Россия победила, США — на втором месте, Япония — на третьем. И две другие команды лишили церемонии награждения. Это самое худшее, что может случиться. Они выступают ради медали, неважно какой: золотой, серебряной или бронзовой. И один из самых важных моментов — это оказаться на пьедестале и услышать гимн своей страны или разделить подиум со своими соперниками, которые зачастую твои хорошие друзья и вы глубоко друг друга уважаете. Так что хотя бы по этой причине отсрочка награждения — это нечестное решение, поскольку организаторы не знают, чем всё закончится. Это настоящая катастрофа для спорта в целом и в первую очередь для всех затронутых спортсменов.