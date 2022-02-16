Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине

Прокат 15-летней фигуристки включил в себя чистый четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер с помаркой, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц, сообщает американский журналист Джеки Вонг в Twitter.
Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.
Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).
Ранее в ISU заверили, что Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.
Kamila Valieva runthru just now: 4S, 3A, 4T3T, 3Lo, 4T(hangs on)1Eu3S, 3F3T, 3Lzhttps://t.co/DbB9Q34pM1#Beijing2022— Jackie Wong (@rockerskating) February 16, 2022