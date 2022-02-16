Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева на тренировке в Пекине исполнила почти без ошибок прокат произвольной программы на зимней Олимпиаде 2022 года.

Прокат 15-летней фигуристки включил в себя чистый четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер с помаркой, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц, сообщает американский журналист Джеки Вонг в Twitter.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).

Ранее в ISU заверили, что Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.