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Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине

16.02.2022, 10:15 |

Российская фигуристка Камила Валиева на тренировке в Пекине исполнила почти без ошибок прокат произвольной программы на зимней Олимпиаде 2022 года.

Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине
  • РИА Новости

Прокат 15-летней фигуристки включил в себя чистый четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер с помаркой, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц, сообщает американский журналист Джеки Вонг в Twitter.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. 

Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).

Ранее в ISU заверили, что Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.

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