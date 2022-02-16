ISU: Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях

«Согласно регламенту ISU, фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», — цитирует ТАСС представителя ISU.
Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.
В МОК сообщили, что результаты соревнований по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными на Играх-2022.
Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).
Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Ранее в МОК объяснили, почему Валиева проигнорировала пресс-конференцию после исполнения короткой программы.