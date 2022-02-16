ISU: Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, в каком случае Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Согласно регламенту ISU, фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», — цитирует ТАСС представителя ISU.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

В МОК сообщили, что результаты соревнований по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными на Играх-2022.

Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Ранее в МОК объяснили, почему Валиева проигнорировала пресс-конференцию после исполнения короткой программы.