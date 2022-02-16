МОК: результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результаты соревнований по фигурному катанию с участием Камилы Валиевой будут считаться предварительными на Играх 2022 года в Пекине.

«Результаты будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование», — цитирует ТАСС Адамса.

По его словам, результат будет принят «под звёздочкой».

Он уточнил, что это относится к результату сборной России в командном турнире и выступлению Валиевой в одиночных соревнованиях.

15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, смотрел ли Владимир Путин выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.