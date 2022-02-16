МОК — об отказе Валиевой общаться со СМИ: самочувствие Камилы является приоритетом

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему Камила Валиева проигнорировала пресс-конференцию после исполнения короткой программы соревнований по фигурному катанию на Играх-2022 в Пекине.

«Мы в контакте с её командой, её самочувствие в приоритете, мы внимательно за этим следим. И мы действительно ответственны за то, как мы обсуждаем это дело», — цитирует РИА Новости Адамса.

Он подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил расследование по делу Валиевой.

Адамс попросил относится к 15-летней спортсменке с уважением, поскольку Валиевой очень сложно справляться с давлением.

Валиева после кроткой программы не стала общаться с представителями СМИ в микст-зоне, а также не пришла на пресс-конференцию.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.