МОК — об отказе Валиевой общаться со СМИ: самочувствие Камилы является приоритетом

«Мы в контакте с её командой, её самочувствие в приоритете, мы внимательно за этим следим. И мы действительно ответственны за то, как мы обсуждаем это дело», — цитирует РИА Новости Адамса.
Он подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил расследование по делу Валиевой.
Адамс попросил относится к 15-летней спортсменке с уважением, поскольку Валиевой очень сложно справляться с давлением.
Валиева после кроткой программы не стала общаться с представителями СМИ в микст-зоне, а также не пришла на пресс-конференцию.
Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.
Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.