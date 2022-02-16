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В МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта

16.02.2022, 07:37 |

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что проба Б Камилы Валиевой ещё не вскрыта.

«Камила выступает на Олимпиаде. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы Б, которая ещё не вскрыта», — цитирует Адамса РИА Новости.

15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. 

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.

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