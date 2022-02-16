МОК: Валиева может пропустить пресс-конференцию после произвольной программы

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, почему Камила Валиева может не прийти на пресс-конференцию после произвольной программы соревнований фигуристов на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Мы постараемся, чтобы она пришла, но мы не можем, и, я уверен, в данном случае мы не должны её заставлять приходить, так что крайне маловероятно», — цитирует Адамс РИА Новости.

Валиева после короткой программы не стала общаться с представителями СМИ в микст-зоне, а также не пришла на пресс-конференцию.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Прокат произвольной программы состоится 17 февраля (13:00 мск).

Ранее в ISU заверили, что Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.