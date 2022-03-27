Щербакова не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос по поводу своего будущего.
Щербакова не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона
  • РИА Новости

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждёт, буду смотреть по ситуации», — цитирует Щербакову РИА Новости.

17-летняя спортсменка отметила, что минувший сезон вышел ярким, но нужно смотреть по ситуации, будет ли она выступать в следующем сезоне. По её словам, возможное продолжение карьеры напрямую зависит от происходящих в мире событий.

В 2022 году Щербакова одержала победу в одиночных соревнованиях на Играх в Пекине, а также завоевала серебро чемпионата Европы.

Кроме того, команда «Красная машина», капитаном которой является Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин назвал Кубок Первого канала по фигурному катанию роскошным турниром.

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