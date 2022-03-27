Щербакова не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос по поводу своего будущего.

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждёт, буду смотреть по ситуации», — цитирует Щербакову РИА Новости.

17-летняя спортсменка отметила, что минувший сезон вышел ярким, но нужно смотреть по ситуации, будет ли она выступать в следующем сезоне. По её словам, возможное продолжение карьеры напрямую зависит от происходящих в мире событий.

В 2022 году Щербакова одержала победу в одиночных соревнованиях на Играх в Пекине, а также завоевала серебро чемпионата Европы.

Кроме того, команда «Красная машина», капитаном которой является Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин назвал Кубок Первого канала по фигурному катанию роскошным турниром.