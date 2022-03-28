Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры

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Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин прокомментировал слова победительницы Игр в Пекине Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.
Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры
  • AP
  • © Francois Mori

«Многие уходят из большого спорта потому, что прошли пик карьеры, достигли того, чего хотели, или наоборот. Я не знаю, как чувствует себя Аня, у нас разрыв между поколениями очень большой. Если она примет такое решение, то вполне имеет на это право, я не могу это оценивать», — цитирует Маринина «Газета.Ru».

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

После выступления в произвольной программе Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.

Ранее Авербух заявил, что Щербакова слов на ветер не бросает, она очень устала.

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