Авербух: Щербакова слов на ветер не бросает, она очень устала

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, прокомментировал слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.
Авербух: Щербакова слов на ветер не бросает, она очень устала
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Аня — умная девочка. Просто так слов на ветер не бросает. Конечно, уверен, она очень устала за два сезона. Щербакова убедительно выиграла все турниры, которые есть в фигурном катании. Не думаю, что это окончательные слова», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

После выступления в произвольной программе Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. В этом году фигуристка выиграла два этапа Гран-при, стала бронзовой призёркой на чемпионате России и серебряной на чемпионате Европы. На Олимпийских играх в Пекине Щербакова выиграла в личном турнире, исполнив в произвольной программе два четверных флипа. Она также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной победительницей национального первенства.

Ранее Жулин отреагировал на заявление Щербаковой о возможном завершении карьеры.

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