Победа Щербаковой над Валиевой, четверной лутц Кондратюка, каскад Бойковой и Козловского: чем завершился КПК в Саранске

Команда «Красная машина» во главе с Анной Щербаковой на четыре очка опередила «Время первых» на Кубке Первого канала по фигурному катанию. В соревновании девушек олимпийская чемпионка Пекина обошла Камилу Валиеву, хотя уступала ей после короткой программы. Марк Кондратюк не сумел составить конкуренцию Михаилу Коляде у мужчин, но дважды успешно исполнил четверной лутц, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не только выиграли турнир спортивных пар, но и обкатали новый прыжковый каскад.

После того как в первом из четырёх видов программы последнего соревновательного дня Кубка Первого канала экс-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец у Александры Степановой и Ивана Букина, счёт в противостоянии «Красной машины» и «Времени первых» сравнялся — 81:81.

Это означало, что к наиболее хромающей в плане стабильных прокатов дисциплине — мужскому одиночному катанию — обеспечен максимальный зрительский интерес. Ведь чем больше ошибаются участники, тем сильнее способен раскачаться маятник командной борьбы, которая стояла во главе угла всего мероприятия (как минимум — для зрителей).

Помарок оказалось действительно немало, причём с обеих сторон. Это невольно вызывало вопрос: как следует относиться к ничего не значащему со спортивной точки зрения турниру, который завершает сезон? Стоит ли вообще подходить к нему с серьёзными мерками?

Конец сезона — достаточно интересный период. Именно на этом отрезке фигуристы обычно начинают осваивать какие-то элементы, поскольку физическая форма выходит на максимум. А кто-то ставит новые программы, чтобы не терять даром ни одного дня.

Если судить по мужским соревнованиям, наиболее плодотворно концовку провёл Марк Кондратюк. Его оценка за произвольную не стала лучшей (спортсмен смешно, но основательно завалился в дорожке шагов и показал второй итоговый результат вслед за Михаилом Колядой), зато в Саранске Марк впервые и оба раза успешно продемонстрировал новый для себя прыжок — четверной лутц.

Если бы существовал титул «везунчик сезона», его несомненно следовало бы вручить подопечному Светланы Соколовской. Ещё осенью Кондратюк был дебютантом и в некоторой степени мальчиком на подхвате, чья единственная обязанность — постараться завоевать для России третью квоту на Олимпийские игры. Но к январю он стал первым номером сборной, к февралю — чемпионом Европы, а в командном олимпийском турнире, где Россия показала лучший результат, — одним из главных героев.

Символично, что прошлогодний Кубок Первого канала в «Лужниках», который проводился впервые и воспринимался менее серьёзно, чем сейчас, оказался для Кондратюка своего рода стартовой площадкой. Именно там ещё не слишком опытный парень убедительно продемонстрировал свои бойцовские качества, и не исключено, место в олимпийском команднике получил с учётом этого турнира тоже. Во всяком случае Елена Буянова, начальник армейской команды фигуристов, к которой приписан Марк, рассуждая накануне Игр о сильных сторонах фигуриста, вспомнила как раз тот старт в Москве.

Коляда набрал выдающуюся для себя сумму баллов — 200,11, всего на два меньше, чем чемпион мира Сёма Уно в Монпелье. Но это выглядело слишком откровенным следствием домашнего и очень лояльного к петербуржцу судейства.

Японец выполнил в своём прокате пять четверных прыжков, включая риттбергер и флип, в то время как Михаил в замечательном по замыслу «Белом вороне» в бесконечный раз обкатывал весьма сомнительный для современного мужского катания набор с двумя четверными тулупами и уже привычной «бабочкой» вместо одного из прыжков, на этот раз — тройного акселя.

Две «бабочки» случились и у Евгения Семененко, ещё одного ученика Алексея Мишина. Понятно, что к концу сезона и к тому же не на главном старте это не критично. Но всё-таки нелишне помнить, что своё возвращение на международный уровень, когда бы оно ни состоялось, Россия начнёт с единственной квоты на главных турнирах. И пока в мужском одиночном катании внутри страны просматривается лишь один спортсмен, кому можно было бы отдать эту квоту без больших опасений.

Мужской турнир завершился счётом 104:103 в пользу «Красных»: тройка в составе Коляды, Андрея Мозалёва и Макара Игнатова (при значительном развале последнего) оказалась удачливее, чем Кондратюк, Семененко и Пётр Гуменик, заменивший в финале Александра Самарина.

После выступления спортивных пар разрыв в пользу «Красной машины» увеличился — 122:119. Главным сюрпризом в этой дисциплине стала убедительная победа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые, как и Кондратюк, использовали турнир для обкатки нового прыжкового каскада тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов и преуспели в этом.

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Если бы фигуристы справились с данным элементом на несколько месяцев раньше, возможно, европейский и мировой парный расклады могли сложиться иначе. Но каскад долго был в тренировочном варианте нестабильным. Ставить его в программу представлялось слишком рискованным, поэтому Бойкова и Козловский выступали на первенстве континента, а потом и на Олимпиаде с гораздо более слабым набором прыжков, нежели основные соперники. И, как следствие, остались на ЧЕ с бронзой, а на Играх в Пекине — без медали.

Опыт, полученный парой в Саранске в конце сезона, выглядит воистину бесценным: очень важно, начиная новый этап подготовки, чувствовать себя способным на любую борьбу.

Главным лауреатом тренерского цеха в очередной раз стала Тамара Москвина: именно её дуэты оказались на Кубке Первого канала лучшими. Третий результат показали вице-чемпионы ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ещё одни представители «Красной машины».

Постараться изменить или хотя бы сократить разницу в три очка должна была ударная тройка «Времени первых». Чемпионка Европы Камила Валиева, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и примкнувшая к ним Майя Хромых выглядели объективно сильнее, чем Софья Самоделкина, Аделия Петросян и олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова.

Однако сценарий получился совсем иным: недостаточно прочным звеном в «синей» связке оказалась Хромых, и ставка на неё не сыграла.

Сильным же в очередной раз стала Щербакова. Накануне именно ей удалось вывести свою команду вперёд, и так вышло, что выступление Анны 27 марта тоже получилось определяющим.

Фигуристка набрала за прокат 176,12 балла — на 2,24 больше, чем Валиева — и доказала, что именно она, а не Камила является главной героиней олимпийского сезона. Третий результат с двумя безупречными тройными акселями показала Туктамышева, но для победы «Времени первых» этого оказалось мало. Итоговый счёт — 145:141 в пользу «Красной машины».