Фигурист Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала

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Светлана Соколовская, тренер Александра Самарина, сообщила, что её подопечный не выступит в произвольной программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию. 
Фигурист Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«В произвольной программе вместо Саши выступит Петр Гуменник — так договорились ещё до старта соревнований, чтобы все смогли поучаствовать по максимуму», — цитирует ТАСС Соколовскую.

Самарин выступал за команду «Время первых», которая лидирует перед заключительным днём соревнований со счетом 72:71.

Турнир завершится 27 марта.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух заявил, что без россиян развитие фигурного катания невозможно.

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