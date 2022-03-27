Фигурист Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала

Светлана Соколовская, тренер Александра Самарина, сообщила, что её подопечный не выступит в произвольной программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«В произвольной программе вместо Саши выступит Петр Гуменник — так договорились ещё до старта соревнований, чтобы все смогли поучаствовать по максимуму», — цитирует ТАСС Соколовскую.

Самарин выступал за команду «Время первых», которая лидирует перед заключительным днём соревнований со счетом 72:71.

Турнир завершится 27 марта.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух заявил, что без россиян развитие фигурного катания невозможно.