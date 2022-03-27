Авербух заявил, что без россиян фигурное катание остановится в развитии

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Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух считает, что без россиян развитие фигурного катания невозможно.
Авербух заявил, что без россиян фигурное катание остановится в развитии
  • РИА Новости

«Все знают, что российские фигуристы — ведущие в мире, без них движение в поступательном направлении невозможно. Думаю, это касается не только фигуристов, но и практически всех видов спорта. Надеюсь, что в итоге разум возобладает и все вернется на круги своя», — цитирует ТАСС Авербуха.

Он также признался, что не следил за чемпионатом мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье из-за отсутствия на турнире россиян.

«Французы в танцах взяли свою легендарную пятую медаль, и было понятно, что никого рядом нет», — добавил он.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Авербух заявил, что результаты ЧМ-2022 без российских фигуристов — ложь.

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