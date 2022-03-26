Авербух: результаты ЧМ-2022 без российских фигуристов — ложь
- РИА Новости
«Для меня результаты этого чемпионата мира — ложь, их не существует. Я не смотрел этот турнир, потому что без спортсменов сборной России он стал нечестным и потерял свою зрелищность», — цитирует Авербуха Sport24.
Он добавил, что японка Каори Сакамото в присутствии российских фигуристок не могла бы претендовать на медаль. Она выиграла золото на ЧМ-2022 в Монпелье, в сумме набрав 236,09 балла.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Леонова заявила, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная.