Авербух: результаты ЧМ-2022 без российских фигуристов — ложь

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, высказался о чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.
Авербух: результаты ЧМ-2022 без российских фигуристов — ложь
  • РИА Новости

«Для меня результаты этого чемпионата мира — ложь, их не существует. Я не смотрел этот турнир, потому что без спортсменов сборной России он стал нечестным и потерял свою зрелищность», — цитирует Авербуха Sport24.

Он добавил, что японка Каори Сакамото в присутствии российских фигуристок не могла бы претендовать на медаль. Она выиграла золото на ЧМ-2022 в Монпелье, в сумме набрав 236,09 балла.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Леонова заявила, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная.

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