Леонова: золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная

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Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.
Леонова: золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная
  • AP

«Я считаю, что её золотая медаль абсолютно заслуженная. На мой взгляд, она очень долго шла к этой победе. Конечно, если бы наши спортсменки участвовали, они бы не давали ей добраться до пьедестала. Тот факт, что не было россиянок, существенно помог ей», — цитирует Леонову  «Спорт день за днём».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее канадская спортивная журналистка Беверли Смит подвела итоги женского одиночного турнира на чемпионате мира — 2022.

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