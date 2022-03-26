Канадская журналистка: на ЧМ-2022 был женский турнир здорового человека
- AP
«На чемпионате мира был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото, вытирающая слёзы во время гимна. Таким должен быть турнир», — написала Смит в своём Twitter.
Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Тарасова заявила, что ISU против развития фигурного катания.