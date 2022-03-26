Канадская журналистка: на ЧМ-2022 был женский турнир здорового человека

Известная канадская спортивная журналистка Беверли Смит подвела итоги женского одиночного турнира на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.

«На чемпионате мира был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото, вытирающая слёзы во время гимна. Таким должен быть турнир», — написала Смит в своём Twitter.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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