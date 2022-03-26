Тарасова: ISU против развития фигурного катания

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о выступлении фигуристок на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье без элементов ультра-си.

«Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. ISU против развития фигурного катания, им это неинтересно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Победительница турнира не обладает элементами ультра-си.

Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Ранее Навка заявила, что победа Сакамото на ЧМ-2022 ненастоящая.