Тарасова: ISU против развития фигурного катания
- РИА Новости
«Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. ISU против развития фигурного катания, им это неинтересно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Победительница турнира не обладает элементами ультра-си.
Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).
Ранее Навка заявила, что победа Сакамото на ЧМ-2022 ненастоящая.