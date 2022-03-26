Навка заявила, что победа Сакамото на ЧМ-2022 ненастоящая

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.

AP

«Конечно, я скажу, что это ненастоящая победа. Так и напишите!» — цитирует Навку «Спорт-Экспресс». Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19). Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Ранее Бестемьянова высказалась о значении победы Сакомото для российских фигуристок.