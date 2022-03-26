Навка заявила, что победа Сакамото на ЧМ-2022 ненастоящая
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«Конечно, я скажу, что это ненастоящая победа. Так и напишите!» — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».
Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Бестемьянова высказалась о значении победы Сакомото для российских фигуристок.