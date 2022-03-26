Бестемьянова высказалась о значении победы Сакомото для российских фигуристок

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.

«Имеет ли для наших спортсменок значение победа Сакомото? Это бессмысленный разговор для нас. Я смотрела результаты чемпионата мира и прекрасно знаю программу японской фигуристки. Если она выиграла, то она сделала всё, что она умеет», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Ранее Тарасова назвала победу Сакамото ненастоящей без российских фигуристок.