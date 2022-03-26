Тарасова назвала победу Сакамото ненастоящей без российских фигуристок

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.
Тарасова назвала победу Сакамото ненастоящей без российских фигуристок
  • Gettyimages.ru

«Они лучшие среди своих. И да, можно сказать, что это ненастоящая победа без наших девочек», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта. 

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить