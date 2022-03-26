Тарасова назвала победу Сакамото ненастоящей без российских фигуристок

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.

«Они лучшие среди своих. И да, можно сказать, что это ненастоящая победа без наших девочек», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.