Сакамото — о победе на ЧМ-2022: это был самый тяжёлый месяц в моей жизни

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Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине японка Каори Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.
Сакамото — о победе на ЧМ-2022: это был самый тяжёлый месяц в моей жизни
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«Эта медаль имеет для меня очень большое значение. Это был самый тяжёлый месяц в моей жизни, но такой опыт могут получить только те, кто участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира, так что на этот раз это был отличный опыт», — заявила фигуристка на пресс-конференции.

Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта. 

Ранее Кондратюк не стал признаваться, смотрит ли он чемпионат мира.

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