Кондратюк не стал признаваться, смотрит ли он чемпионат мира

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Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, смотрит ли он чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье.
Кондратюк не стал признаваться, смотрит ли он чемпионат мира
  • РИА Новости

«У меня два глаза. Либо смотрю двумя, либо вообще не смотрю. Я ещё не решил, смотрю я или нет», — цитирует Кондратюка Sport24.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта. 

В России с 25 по 27 марта проходит Кубок Первого канала — аналог мирового первенства. Кондратюк выступает капитаном команды «Время первых».

Ранее Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала.

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