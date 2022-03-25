Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала

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Олимпийский чемпион Марк Кондратюк стал победителем индивидуального прыжкового турнира по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.
Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Он исполнил каскад четверной сальх — ойлер — четверной сальхов и получил от судей 22,42 балла. 

Второе место заняла Камила Валиева с каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов (19,05). Тройку лучших замкнул Евгений Семененко, который через ойлер прыгнул четверной риттбергер и тройной сальхов (18,66).

Кондратюк получил за победу в турнире 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала.

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