Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала
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Он исполнил каскад четверной сальх — ойлер — четверной сальхов и получил от судей 22,42 балла.
Второе место заняла Камила Валиева с каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов (19,05). Тройку лучших замкнул Евгений Семененко, который через ойлер прыгнул четверной риттбергер и тройной сальхов (18,66).
Кондратюк получил за победу в турнире 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала.