Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк стал победителем индивидуального прыжкового турнира по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

Он исполнил каскад четверной сальх — ойлер — четверной сальхов и получил от судей 22,42 балла.

Второе место заняла Камила Валиева с каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов (19,05). Тройку лучших замкнул Евгений Семененко, который через ойлер прыгнул четверной риттбергер и тройной сальхов (18,66).

Кондратюк получил за победу в турнире 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала.