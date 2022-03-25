Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала 

Короткая ссылка
Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграла прыжковый фестиваль по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.
Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала 
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

По итогам четырёх раундов между командами была зафиксирована ничья, в связи с чем капитаны команд Анна Щербакова и Марк Кондратюк выбрали по три фигуриста с каждой стороны, которые должны были выполнить каскады из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.

В составе красных каскады исполнили Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. А у синих — Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко.

Лучший же каскад выполнила Щербакова. Она сделала четверной флип и тройной сальхов через ойлер и заработала 20,86 балла. В итоге красные победили со счётом 54,78:49,54.

Ранее сообщалось, что каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале в Саранске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить