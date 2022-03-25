Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала 

Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграла прыжковый фестиваль по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

По итогам четырёх раундов между командами была зафиксирована ничья, в связи с чем капитаны команд Анна Щербакова и Марк Кондратюк выбрали по три фигуриста с каждой стороны, которые должны были выполнить каскады из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.

В составе красных каскады исполнили Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. А у синих — Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко.

Лучший же каскад выполнила Щербакова. Она сделала четверной флип и тройной сальхов через ойлер и заработала 20,86 балла. В итоге красные победили со счётом 54,78:49,54.

Ранее сообщалось, что каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале в Саранске.