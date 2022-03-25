Каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале в Саранске

Команда синих сравняла счёт после исполнения каскадов на прыжковом фестивале по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

Лучший каскад, по мнению судей, исполнила Камила Валиева, которая представляет команду синих. Она исполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Его судьи оценили в 23,09 балла.

Таким образом, спортсменка помогла команде, капитаном которой является Марк Кондратюк, выиграть раунд каскадов и сравнять счёт по итогу четырёх раундов — 2:2.

Капитаном команды красных является Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что команда Щербаковой победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала.