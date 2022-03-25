Каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале в Саранске
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Лучший каскад, по мнению судей, исполнила Камила Валиева, которая представляет команду синих. Она исполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Его судьи оценили в 23,09 балла.
Таким образом, спортсменка помогла команде, капитаном которой является Марк Кондратюк, выиграть раунд каскадов и сравнять счёт по итогу четырёх раундов — 2:2.
Капитаном команды красных является Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что команда Щербаковой победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала.