Команда Щербаковой победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала

Команда красных с разгромным счётом одержала победу над командой синих в соревнованиях одиночников на прыжковом фестивале по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

По итогам раунда, в котором фигуристы должны были выполнить по одному элементу ультра-си, команда красных победила со счётом 79,75:66,15.

Чисто свои прыжки у синих исполнили Александр Самарин (четверной лутц), Елизавета Туктамышева с небольшой ошибкой прыгнула тройной аксель, Марк Кондратюк с помаркой выполнил четверной сальхов, а Евгений Семененко упал с риттбергера.

У соперников же все справились с прыжками: Софья Акатьева, Анна Щербакова (четверной флип), Макар Игнатов (четверной риттбергер), Михаил Коляда и Андрей Мозалёв (оба — четверной тулуп).

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова является капитаном красных, а капитан синей команды — чемпион ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк.

Ранее сообщалось, что команда Щербаковой захватила лидерство после выступления пар в прыжковом фестивале.