Команда Щербаковой победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала
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По итогам раунда, в котором фигуристы должны были выполнить по одному элементу ультра-си, команда красных победила со счётом 79,75:66,15.
Чисто свои прыжки у синих исполнили Александр Самарин (четверной лутц), Елизавета Туктамышева с небольшой ошибкой прыгнула тройной аксель, Марк Кондратюк с помаркой выполнил четверной сальхов, а Евгений Семененко упал с риттбергера.
У соперников же все справились с прыжками: Софья Акатьева, Анна Щербакова (четверной флип), Макар Игнатов (четверной риттбергер), Михаил Коляда и Андрей Мозалёв (оба — четверной тулуп).
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова является капитаном красных, а капитан синей команды — чемпион ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк.
Ранее сообщалось, что команда Щербаковой захватила лидерство после выступления пар в прыжковом фестивале.