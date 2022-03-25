Команда Щербаковой захватила лидерство после выступления пар в прыжковом фестивале

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Команда красных захватила лидерство после выступления спортивных пар на прыжковом фестивале по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.
Команда Щербаковой захватила лидерство после выступления пар в прыжковом фестивале
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

В составе команды красных выступали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они в сумме набрали 45,42 балла.

За синих, в активе которых 43,59 балла, свои прыжки представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова является капитаном красных, а капитан синей команды — чемпион ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк.

Ранее стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

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