Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Определились составы команд на Кубке Первого канала перед стартом прыжкового фестиваля по фигурному катанию в Саранске.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова стала капитаном красной команды. В её состав вошли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, а также дуэты Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Капитаном синей команды назначен чемпион ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк. В составе его команды оказались Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Во время прыжкового фестиваля спортсмены должны будут исполнить элементы ультра-си, а именно: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары выполнят выбросы и подкруты.

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая посоветовала фигуристам серьёзнее относиться к Кубку Первого канала.