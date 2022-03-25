Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Короткая ссылка
Определились составы команд на Кубке Первого канала перед стартом прыжкового фестиваля по фигурному катанию в Саранске.
Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © rabany sebastien

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова стала капитаном красной команды. В её состав вошли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, а также дуэты Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Капитаном синей команды назначен чемпион ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк. В составе его команды оказались Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Во время прыжкового фестиваля спортсмены должны будут исполнить элементы ультра-си, а именно: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары выполнят выбросы и подкруты.

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая посоветовала фигуристам серьёзнее относиться к Кубку Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить