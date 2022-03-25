Слуцкая посоветовала фигуристам серьёзнее относиться к Кубку Первого канала

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала отстранение российских спортсменов от чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию и посоветовала серьёзнее отнестись к Кубку Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.
Слуцкая посоветовала фигуристам серьёзнее относиться к Кубку Первого канала
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году, потому что мы являемся сильнейшими в мире», — цитирует Слуцкую «Спорт День за Днём».

По её словам, спортсменам необходимо сохранять настрой и продолжать участвовать в турнирах, которые проводятся в России.

«Кубок Первого канала — в первую очередь соревнование, и к нему спортсмен подходит серьёзно», — добавила Слуцкая.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объяснил, почему его подопечная Софья Муравьёва отсутствует на Кубке Первого канала.

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