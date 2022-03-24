Плющенко объяснил, почему фигуристка Муравьёва отсутствует на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос, по какой причине его подопечная Софья Муравьёва не принимает участия в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Её не пригласили», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на юниорском чемпионате России Муравьёва завоевала бронзу в женском одиночном катании, а на взрослом первенстве она стала шестой, опередив чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву.

Кубок Первого канала пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.

Ранее директор центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение Плющенко подготовить письма о переходе украинской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную России.