Плющенко объяснил, почему фигуристка Муравьёва отсутствует на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Её не пригласили», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на юниорском чемпионате России Муравьёва завоевала бронзу в женском одиночном катании, а на взрослом первенстве она стала шестой, опередив чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву.
Кубок Первого канала пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.
Ранее директор центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение Плющенко подготовить письма о переходе украинской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную России.