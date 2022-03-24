Лайшев: Плющенко сделал по-настоящему мужское заявление по Шаботовой
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«Плющенко сделал по-настоящему мужское заявление. Шаботову возьмём обратно в Россию, если представится такая возможность. Мы своих не бросаем», — цитирует Лайшева Sport24.
23 марта Шаботову исключили из состава сборной Украины. Такое решение связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.
Ранее Плющенко заявил, что с удовольствием готов взять Шаботову в сборную России.