Лайшев: Плющенко сделал по-настоящему мужское заявление по Шаботовой

Директор центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на то, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко готовит письма о переходе украинской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную России.

«Плющенко сделал по-настоящему мужское заявление. Шаботову возьмём обратно в Россию, если представится такая возможность. Мы своих не бросаем», — цитирует Лайшева Sport24.

23 марта Шаботову исключили из состава сборной Украины. Такое решение связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.

Ранее Плющенко заявил, что с удовольствием готов взять Шаботову в сборную России.